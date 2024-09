Bodo Wartke - Was, wenn doch?

Der Sprachjongleur Bodo Wartke bricht auf : offen für neue Begegnungen und Einflüsse und mit jeder Menge Fragen im Gepäck, lädt er das Publikum sinnend und singend zu einem Perspektivwechsel ein.

Was, wenn doch ? bietet mitreißendes Klavierkabarett in Reimkultur und verblüffende Denkanstöße beim augenzwinkernden Blick auf tägliches Miteinander und existenzielle Fragen : Was treibt uns an ? Wieso fällt es uns schwer, Wandel als Chance zu sehen ? Warum handeln wir aus Angst anstatt aus Liebe ?

In diesem poetischen Spiel mit den Möglichkeiten beleuchtet Bodo Wartke nachdenklich und unterhaltsam zugleich Ausnahme- und Dazwischenzustände : Was macht der Clown, wenn er traurig ist ? Warum drücken wir so gerne Knöpfe ? Und immer noch ist es die Liebe, die den fabulierenden Poe­ten umtreibt und rätseln lässt : Die Richtige gefunden ? Oder aufs falsche Pferd gesetzt ? Was tun bei widersprüchlichen Gefühlen ? Eine Antwort lautet : leidenschaftlich handeln, abwarten und Tee zubereiten. Ein Abend ohne Handbremse !