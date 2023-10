Als Christ in der DDR - Erfahrungsbericht

Die friedliche Revolution, prägend für mein Gottvertrauen „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist!“ (1. Tim. 6,12)

"Mein Konfirmationsspruch war sinnstiftend für mein Christsein in der DDR und hat mir Mut, Kraft und Vertrauen gegeben bei den Anfechtungen von Partei und Staatssicherheit, während der Montagsdemonstrationen der friedlichen Revolution und auch noch mehr als 30 Jahre später. An diesem Abend geht es um persönliche Erlebnisse in neun Episoden." - Jürgen Miertzsch

Referent: Jürgen Miertzsch

Veranstalter: Evang. Erwachsenenbildung Heilbronn

Kurs-Nr. 2023-37

Ort: Kilianshaus, Kirchbrunnenstr. 32, Heilbronn, 2. OG