Gier und Angst wollen die Welt zerstören. Weil sie bis jetzt immer wieder daran gescheitert sind, schließen sich die beiden jetzt zusammen, um gemeinsam ihr Ziel zu erreichen. Ihr Plan ist gemein und vielversprechend. Ihr Opfer ist die Liebe, ihre Geisel der König. Alles scheint für Gier und Angst nach Plan zu laufen, bis sich die Gier verliebt und unaufmerksam wird...

Hanneke Paauwe findet Bilder und schafft Situationen, in denen das Publikum an der Reise der Darsteller*innen aktiv teilhaben kann. Am JES ist sie bekannt für bildreiche, detailverliebte und märchenhafte Inszenierungen voller Humor.

07.11.2019, 18.00 Uhr Öffentliche Hauptprobe unserer Neuproduktion "Als der Baum mit den roten Haaren weinte" (AT), mit Einführung und Nachgespräch mit dem künstlerischen Produktionsteam.