Als der Koffer fliegen lernte

Ein Koffer, alt und groß und braun, / der steht im Speicher dort im Eck. / Ich würd’ so gerne einmal schau’n, / was in dem alten Koffer steckt. / Los komm! Wir schleichen hin! Ich weiß nicht, ob ich mich getrau’ – / vielleicht sind da Gespenster drin?

Ob Gespenster drin sind, wird hier noch nicht verraten. Auf jeden Fall ist der Koffer voll mit Liedern, Gedichten und Geschichten zur Weihnachts- und Winterzeit, und die bringen Vladi und Christof Altmann pünktlich am ersten Advent auf die ODEON-Bühne. Zum Mitmachen, Mitsingen, Zuschauen, Nachdenken.