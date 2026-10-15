Als der Koffer fliegen lernte

Theater mit Vladi & Christof Altmann | für Kinder 5+

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Ein Koffer, alt und groß und braun, / der steht im Speicher dort im Eck. / Ich würd’ so gerne einmal schau’n, / was in dem alten Koffer steckt. / Los komm! Wir schleichen hin! Ich weiß nicht, ob ich mich getrau’ – / vielleicht sind da Gespenster drin?

Ob Gespenster drin sind, wird hier noch nicht verraten. Auf jeden Fall ist der Koffer voll mit Liedern, Gedichten und Geschichten zur Weihnachts- und Winterzeit, und die bringen Vladi und Christof Altmann pünktlich am ersten Advent auf die ODEON-Bühne. Zum Mitmachen, Mitsingen, Zuschauen, Nachdenken.

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Odeon, altes e-Werk Göppingen
Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
Theater & Bühne

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