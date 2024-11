Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

Auf Bens Schulweg ist ein Bauwagen vom Himmel gefallen. In dem wohnt tatsächlich der letzte echte Weihnachtsmann, Niklas Julebukk. Dieser ist mit Weihnachtsengel Matilda und in Begleitung der Kobolde Fliegenbart und Kleckerbart auf der Flucht vor dem fiesen Waldemar Wichteltod, der Weihnachten zum Fest des Konsums machen möchte. Ben und seine Mitschülerin Charlotte wollen Julebukk helfen, das wahre Weihnachtsfest zu retten. In der Schule müssen sie außerdem dem fiesen Mike die Stirn bieten. Dafür müssen sie zusammenhalten – dabei können sie einander gar nicht leiden.

Altersempfehlung: ab 5 Jahren