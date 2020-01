Als die Kaffeemühle streikte

Kennen Sie Vorlesegeschichten für Demenzkranke? Haben Sie schon einmal Rätselgeschichten oder kreative Beschäftigungsideen in Ihrer Arbeit eingesetzt?

Welche Aktivierungs- und Bewegungsspiele für Senioren gibt es? Welche Hörspiele mit kurzen, lustigen Geschichten kann man in der Stadtbücherei Pfullingen ausleihen? Wie arbeite ich mit Bildkarteien oder dem Erzähltheater für Senioren?

In diesem Kurs werden wichtige Bücher und Spiele aus dem Fundus der Stadtbücherei Pfullingen gezeigt und erklärt, wie die Medien in der Seniorenarbeit oder dem Zusammenleben zuhause eingesetzt werden können.

Der Kurs richtet sich an alle, die in der Alten- und Seniorenarbeit tätig sind, an Menschen, die Senioren zuhause pflegen und an alle, die Anregungen für das Zusammenleben mit älteren Menschen suchen.