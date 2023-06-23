Als Mutter auf dem Weg / Мама в дорозі

Gruppe für Mütter aus der Ukraine / група для матерів з України

Haus der Familie Reutlingen Pestalozzistraße 54, 72762 Reutlingen

Gruppenangebot der Psychologischen

Beratungsstelle zur Stärkung

von ukrainischen Müttern. Wir bieten

einen geschützten Rahmen, um

sich auszutauschen und Impulse zur

Gestaltung der Mutterrolle unter den

besonderen Umständen zu erhalten.

Das Angebot ist für Sie kostenlos und

vertraulich, Anmeldung erbeten. Kursleitung:

Iryna Pedan (Psychologin) und

Angela von Lorentz (Erziehungswissenschaftlerin).

Центр психологічного

консультування міста Ройтліген для

допомоги та підтримки українських

матерів пропонує зустрічі в

затишному колі для обміну

ідеями та отримання імпульсів

щодо формування ролі матері в

особливих обставинах. Пропозиція

безкоштовна і конфіденційна,

реєстрація обов‘язкова. Керівники

курсу: Ірина Педан (психолог) та

Анжела фон Лоренц (педагог).

Info

Haus der Familie Reutlingen Pestalozzistraße 54, 72762 Reutlingen
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