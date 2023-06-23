Als Mutter auf dem Weg / Мама в дорозі

Gruppenangebot der Psychologischen
Beratungsstelle zur Stärkung
von ukrainischen Müttern. Wir bieten
einen geschützten Rahmen, um
sich auszutauschen und Impulse zur
Gestaltung der Mutterrolle unter den
besonderen Umständen zu erhalten.
Das Angebot ist für Sie kostenlos und
vertraulich, Anmeldung erbeten. Kursleitung:
Iryna Pedan (Psychologin) und
Angela von Lorentz (Erziehungswissenschaftlerin).
Центр психологічного
консультування міста Ройтліген для
допомоги та підтримки українських
матерів пропонує зустрічі в
затишному колі для обміну
ідеями та отримання імпульсів
щодо формування ролі матері в
особливих обставинах. Пропозиція
безкоштовна і конфіденційна,
реєстрація обов‘язкова. Керівники
курсу: Ірина Педан (психолог) та
Анжела фон Лоренц (педагог).