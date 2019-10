In der Reihe „Alt trifft Jung!“ stellen Schüler ihr Lieblingswerk unter den Alten Meistern in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall vor. Die Schülerin Beyza Yildirim von der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau spricht am Freitag, 8. November, um 15 Uhr über das Gemälde „Die Grablegung Christi“ von Matthäus Gutrecht dem Jüngeren. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung unterjohanniterkirche@wuerth.com oder 0791/94 67 23 30 wird gebeten.