Mit den Pflanzen und Kräutern in den Bildern der Alten Meister befasst sich die Familienführung am Sonntag, 16. Februar, um 11 Uhr in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall. Sie erklärt speziell Kindern, Eltern und Großeltern, welche heilenden Kräfte oder welche symbolische Bedeutung den Pflanzen zugeschrieben wurde. Interessierte können sich unter johanniterkirche@wuerth.com anmelden.