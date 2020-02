Am Freitag, 7. Februar, 15 Uhr, spricht in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall Schülerin Laura Jaha über die Tafel „Der Heilige Antonius Abbas“ des Zürcher Veilchenmeisters aus dem frühen 16. Jahrhundert. In der Reihe „Alt trifft Jung!“ präsentieren Schülerinnen und Schüler ihr Lieblingskunstwerk der Alten Meister aus der Sammlung Würth.