Alt-Wiener Strauss-Ensemble - Neujahrskonzert

× Erweitern Foto: Martin Sigmund. Josefine Feiler Josefine Feiler

Das Alt-Wiener Strauss-Ensemble ist inzwischen Stammgast in der Stadthalle Korntal und wird im Jahr 2019 die Feierlichkeiten zum 200jährigen Jubiläum der Stadt Korntal mit einläuten. Dank der perfekten Arrangements der Stücke rund um den Walzerkönig Johann Strauss erzeugt das Orchester mit nur elf Mitgliedern unter der Leitung von Ralph Kulling ein voluminöses und mitreissendes Klangerlebnis. Es erklingen die Ohrwürmer der Strauß-Dynastie und ihrer Zeitgenossen. Besonders freuen darf man sich auf die beiden jungen Gesangssolisten der Stuttgarter Staatsoper. Die Sopranistin Josefine Feiler war als Papagena in der Zauberflöte und als Ännchen im Freischütz zu hören. Der Tenor Kai Kluge verzauberte das Publikum als Tamino in der Zauberflöte. Charmant, humorvoll, schlagfertig und geistreich wird der Sprechkünstler Peter Gorges als Moderator durchs Programm führen.

Neujahrskonzert, Sonntag, 13. Januar, 19 Uhr, Stadthalle, Korntal

www.stadthalle-korntal.de