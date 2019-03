Altan (IE)

Altan sind seit Langem bekannt als eine der besten und führenden traditionellen Folk Bands aus Irland. Im März und April 2019 kommen Altan für eine kurze Tour nach Deutschland und stellen ihr aktuelles Album, “The Gap of Dreams” vor.Seit Entstehung der Band Mitte der 80er Jahre ist Altan kontinuierlich künstlerisch aktiv und produktiv. Damals entschlossen sich Mairéad Ní Mhaonaigh und ihr späterer Ehemann Frankie Kennedy, ein Flötenspieler aus Belfast, ihre Jobs als Lehrer aufzugeben, um eine Karriere in der Musik zu starten und mit ihren Freunden die Welt zu bereisen. Mit den Mitgliedern Mairéad Ní Mhaonaigh(Gesang,Fiddle,Flöte), Mark Kelly (Gitarre), Ciaran Curran (Busuki), Daithí Sproule (Gitarre), Martin Tourish (Akkordeon) und früheren Mitgliedern wie Paul O’Shaughnessy (Fiddle) und Dermot Byrne (Akkordeon) haben es Altan geschafft, eine der führenden Bands der traditionellen, irischen Musik weltweit zu werden.Bereits am 07. November 2006 ehrte die irische Regierung die Band mit einer Brief-marke mit ihrem Konterfei.Diese Auszeichnung zeigt den immensen Einfluss, welchen Altan auf die aktuelle irische Kultur, aber auch im Ausland hat und wie groß das Wachstum der Popularität der irischen Musik im Allgemeinen ist.Mit ihren ausgezeichnet produzierten und preisgekrönten Aufnahmen, deren bahnbre-chender “Island Angel” Platz 2 der Billboard World Music Charts von 1993 erreichte, der Entfesselung von sensiblen Stücken und berührenden Balladen bis hin zu energetischen, stampfenden Reels und Jigs und ihren herzerwärmenden, einnehmenden Live-Auftritte ist es Altan gelungen, ein Publikum von Donegal bis Tokio, von Sydney bis Seattle und darüber hinaus zu begeistern.