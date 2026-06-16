Altblech Motorweekend 2026

Ein Wochenende lang: Oldtimer, Bands, Beer & Rock'n'Roll

Im Mittelpunkt des Motorweekends steht traditionell die Oldtimer-Rallye am Samstag, bei der die Teams in unterschiedlichsten Aufgaben ihr Können unter Beweis stellen werden. Hier fährt nur mit, wer hart gesotten ist. Das alles hat nichts mit einer klassischen Oldtimer Rundfahrt zu tun. Hier geht es zur Sache!

Dazu findet parallel ein markenoffenes Oldtimertreffen mit Teilemarkt statt, für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein und außerdem gibt’s ständig frisches Bildmaterial von den Challenges – es darf also „live“ mit den Rallye-Teams mitgefiebert werden.

Und auch wer keinen Oldtimer hat, wird Spaß haben: zwei Tage Programm mit Live-Bands und vielem mehr:

Freitag:

ab 17.30 Uhr - Eintreffen der Teams

ab 20 Uhr - Livemusik u.a. mit Mofakette und Dusty Dave & The Heart Attacks

anschließend Aftershow / DJ

Samstag:

9.00 Uhr - Start der Rallye

ab 16.00 Uhr - Rückkehr der Rallye-Fahrzeuge

18.00 Uhr - Siegerehrung

ab 20.00 Uhr - Livemusik u.a. mit Kuglfuhr und Southern Trendkill

anschließend Aftershow / DJ