Altblech Motorweekend Calw

Der Event geht in die 8. Runde. Das besondere Festival am Rottannen-Stadion (Freitag ab 19 Uhr, Samstag, ab 8.30 Uhr) trumpft wieder mit einer coolen Mischung aus Rock n'Roll, Oldtimern, Motorbikes plus jede Menge Lifestyle auf.

Die Motorchallenge

Am Samstag den 13. Juli findet die ultimative Rallye für alle Fahrzeuge bis Baujahr 1985 statt und bietet den besonderen Fahrzeugen und natürlich auch deren Fahrern und Beifahrern eine harte, verrückte und spektakuläre – also definitiv nicht normale Schnitzeljagd durch die schönsten Ecken des Nordschwarzwaldes.

Mitmachen kann jeder, dessen Fahrzeug spätestens 1985 gebaut wurde und der eine ordentliche Portion Mut und Humor mitbringt! Außerdem benötigst Du noch eine attraktive BeifahrerIn mit einer gültigen Fahrerlaubnis.

Wir haben bereits jetzt viele neue Ideen und setzen dieses Jahr wieder eins oben drauf für euch! Wir haben die Rückmeldungen bekommen, wir wären zu weich geworden – wir haben auf Euch gehört. Euren geliebten Fahrzeugen geschieht natürlich wie immer nichts! Dies ist kein Rennen! Die Zeit spielt eine untergeordnete Rolle und vorallem gilt die StVO für alle Teilnehmer. Also macht eure Boliden startklar und feiert mit uns die Party des Jahres.

Die Wertung erfolgt in erster Linie durch die bei den Challenges gewonnenen Punkte. Aber Fahrer und Beifahrer werden natürlich mächtig gefordert. Wer die gestellten Aufgaben meistert und alle geplanten Checkpoints der Route abfährt, wird auf jeden Fall mit einem außergewöhnlichen Festival belohnt…

…und wer weiß, vielleicht auch mit viel Ruhm und Ehre und einem Platz auf dem Treppchen. Du willst unbedingt dabei sein...