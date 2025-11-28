Altdeutscher Weihnachtsmarkt

mit vielen schönen Ständen verteilt über die Altstadt

Bad Wimpfen 74206 Bad Wimpfen

Weihnachtsmärkte
