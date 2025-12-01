Alte Bekannte Mehr! - Live Weihnachtsedition

"Alte Bekannte" legten Mitte November ‘24 ihr erstes Weihnachts-Album vor.

Die fünfköpfige A-cappella-Formation, die seit 2017 als Nachfolge-Band der legendären Wise Guys ein großes Live-Publikum begeistert, nähert sich dem Thema Weihnachten dabei inhaltlich und musikalisch von zwei unterschiedlichen Seiten an:

Während die Band das Weihnachtsfest in zahlreichen neuen Liedern aus eigener Feder wie dem Titelsong "Weihnachten kommt immer so plötzlich" oder "Das ganze Jahr freu‘ ich mich schon darauf“ aktuell und zum Teil humoristisch beleuchtet, setzt sie mit ihren Versionen bekannter traditioneller Weihnachtslieder wie "Es ist ein Ros‘ entsprungen" und "Stille Nacht, heilige Nacht" ganz auf den Zauber, den diese Lieder im charakteristischen A-cappella-Sound von Alte Bekannte entfalten. Durch die Kombination einer aktuellen Sichtweise auf Weihnachten im 21.Jahrhundert und das Zelebrieren der Melodien, die seit gefühlten Ewigkeiten in den Herzen vieler Menschen verankert sind, erstrahlt das Weihnachtsfest auf diesem Album in den unterschiedlichsten Farben als höchst unterhaltsamer, aber bisweilen eben auch besinnlicher Mix. So findet sich auf dem Album beispielsweise auch die weihnachtliche Version eines eigentlich rockigen alten Wise-Guys-Klassikers. Besonders emotional ist auch ein traditionelles Weihnachtslied aus der Ukraine, das „Alte Bekannte“ zusammen mit der ukrainischen Sängerin Vlada Pyrozhkova eingesungen haben. Sie hatte nach ihrer Flucht vor dem Krieg gemeinsam mit ihrer Mutter einige Zeit bei Alte-Bekannte-Sänger Friedemann Petter in Göttingen Aufnahme gefunden, und daraus ergab sich jetzt diese ungewöhnliche musikalische Kooperation. Für Vielfalt und einige Überraschungen ist also gesorgt, gleichzeitig sind viele Titel hervorragend zum Mitsingen am Weihnachtsbaum geeignet. Auch live wird ein Teil des Weihnachts-Albums zu hören sein: Alte Bekannte bieten zum Ende des Jahres 2025 Weihnachtskonzerte an. Zum Weihnachtsfest selbst sagt die Band: „Die Sichtweisen unserer Bandmitglieder auf Weihnachten sind so vielfältig und unterschiedlich wie die Band selbst, die Palette geht von „in der Kindheit religiös verwurzelt“ bis hin zu „ausgesprochen gespalten“. Aber eines ist klar: Keinen von uns lässt das Weihnachtsfest kalt, die Musik schon gar nicht. Deshalb und wegen der großen Nachfrage unserer Hörerschaft war ein Weihnachts-Album von „Alte Bekannte“ einfach überfällig.“