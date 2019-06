Alte Bekannte machen den Auftakt zu den diesjährigen Schlossfestspielen Edesheim – im wahrsten Sinne des Wortes! Nach Auflösung der Wise Guys tritt die Formation um drei ehemalige Bandmitglieder das Erbe von Deutschlands erfolgreichster A-capella-Gruppe an. Mit raffinierten deutschen Texten, humorvollem Charme und frischen musikalischen Akzenten erwecken sie den Spirit der Wise Guys und verleihen ihm neuen Atem.

Die fünf Stimm-Virtuosen von Alte Bekannte sind dabei eine Klasse für sich: Mit Clemens Schmuck, bekannt durch das niederländische Ensemble iNtrmzzo, und Ingo Wolfgarten, ehemaliger Weggefährte von Gregor Meyle, rekrutierten die Wise Guys-Veteranen Daniel „Dän“ Dickopf, Nils Olfert und Björn Sterzenbach exzellente Teamkollegen.

Was dabei herauskommt? A-capella-Pop, der den Wise-Guys-Spirit aufleben lässt und ihm gleichzeitig neuen Atem verleiht. Die familiären und mitreißenden Konzerte von Alte Bekannte bringen Endorphine in Wallung und begeistern mit einer herausragend guten Mischung aus eigenen Songs und erprobten Hits. Nach dem Debütalbum ‚Wir sind da‘ folgt am 5. Juli 2019 das neue Album ‚Das Leben ist schön‘ – seine Veröffentlichung fällt auf den Eröffnungsabend der Schlossfestspiele Edesheim. Und das wird gefeiert!