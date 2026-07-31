Alte Bekannte bieten mehr: Mehr neue Songs und mehr tolle Konzertabende mit noch mehr glücklichen Konzertbesucher:innen. Kurz „Mehr! – Live“.

Seit 2025 präsentieren Alte Bekannte ihr bereits fünftes Bühnenprogramm (in sieben Jahren). Die “Wise Guys-Nachfolger” zeigen erneut, warum sie aus der deutschen Musikszene längst nicht mehr wegzudenkenden sind: Musikalisch wie textlich hervorragende Songs und ausgesprochen unterhaltsame Moderationen garantieren etwas, das man in diesen Tagen gar nicht mehr so einfach bekommt: Richtig gute Laune!

Teil des Programms sind neben brandneuen Songs auch wieder einige Hits ihrer früheren Alben sowie handverlesene „unkaputtbare“ Lieder der Wise Guys: witzig, nachdenklich und häufig äußerst tanzbar. Auch der schon legendäre „Afterglow“ mit einer Unplugged-Zugabe im Foyer fehlt natürlich nicht. Ein Abend, der noch lange nachklingt und die Konzertbesucher:innen bestens gelaunt entlässt: „Mehr! – Live”