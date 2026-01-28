Alte Gemüsesorten in der SOLAWI Neuenstein-Hohenlohe e.V.

Sie lernen die SOLAWI Neuenstein-Hohenlohe e.V. kennen, erfahren viel über alte Gemüsesorten im Gemüseanbau und wie diese vermehrt und angebaut werden.

Gibt es noch Saatgut von alten Sorten? Von welchem Gemüse gibt es überhaupt noch alte Sorten und wie werden diese hergestellt? Wie hat sich im Laufe der Jahrzehnte die Gemüsezüchtung verändert und was unterscheidet neue und alte Sorten?

Über diese Fragen und vieles mehr kommen wir an diesem Nachmittag ins Gespräch. (Anmeldeschluss ist der 19.03.26)

