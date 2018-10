Alte Hasen kehren besser

Theaterstück zum Thema: Sucht im Alter

Veranstaltung der Selbsthilfegruppe im Bürgertreff.

Die dritte Lebensphase hat´s in sich. Seit 30 Jahren wohnen Geli und Gerda Tür an Tür und treffen sich morgens zum Plaudern beim Hahnenschrei im Garten. Geli, ehemals Chefsekretärin einer großen Firma ist alleine. Ihr Mann hat sie wegen einer jüngeren Frau verlassen und die Tochter ist aus dem Haus. Finanziell ist sie gut versorgt „das ist das definitiv Gute, wenn der Mann mit einer Jüngeren durchgeht“, aber ansonsten? Gerda war schon immer zu Haus, hat sich auf den Lebensabend mit ihrem „Schätzele“gefreut. Aber dann ist doch alles anders gekommen… „Für mich war das halt schwer!“, sagt sie. So haben sich beide Frauen Problemlösungsstrategien gesucht, die im Grunde keine sind.

Gespielt wird das Theaterstück vom Theaterensemble SakramO 3 D mit den Schauspielerinnen Sarah Gros NF und Monika Wieder.Die Freundeskreise Neckar/Teck und die Selbsthilfekontaktstelle im Bürgertreff laden zum Theaterstück ein.