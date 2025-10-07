Alte Heimat – neue Heimat?

Gespräche mit weiteren Menschen, die von ihrer oder der Zuwanderung ihrer Vorfahren berichten.

Jedes Exponat erzählt eine Geschichte – das ergibt Geschichten von Menschen, von Individuen und Gruppen, die im Lauf der Jahrhunderte nach Heidenheim kamen. An diesem Abend sollen drei Leihgeber von Ausstellungsstücken live auf dem Podium berichten, welches Exponat sie zur Verfügung gestellt haben und welche Geschichte sich damit verbindet.