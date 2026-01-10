Alte Heimat, neue Heimat?

2000 Jahre Zuwanderung nach Heidenheim.

Heidenheim hat keine Zuwanderungsgeschichte – es ist das Resultat ständiger Zuwanderung. Die begann vor fast zwei Jahrtausenden, als „römische“ Soldaten aus vielen Gebieten des Römischen Weltreichs hierher kamen, um den Limes zu bewachen; und sie wird mit den Flüchtlingen aus der Ukraine nicht enden.

Die Ausstellung will daran erinnern, wer sich so alles im Laufe der letzten zwei Jahrtausende hier niederließ und weshalb die Menschen kamen: Jedes Exponat erzählt eine eigene Geschichte dazu – eine manchmal berührende, oft auch beeindruckende oder gar haarsträubende Geschichte.

Auch will die Ausstellung die Frage klären, ob, und wenn ja, wann die Zuwanderer hier in Heidenheim zu Einheimischen wurden.