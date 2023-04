Alte Kelter Nacht mit Tanz und Kulinarischem

Im Weinort Stetten a.H. ist die „Alte Kelter” seit über 440 Jahren bedeutend. Weinbau ist Kultur und verspricht gute Laune sowie Geselligkeit. Daher möchten wir Sie gerne zum Feiern, Genießen & Tanzen einladen.

Es backen ab 18 Uhr die Landfrauen ofenfrische Pizza aus dem Backhaus, Sepp Can bietet seinen leckeren Gyros an und „Wein am Berg”, mit allen neun Schwaigerner Weingütern, ist auch mit dabei. Zum Paar-Tanzen, Freistil oder einfach nur als Begleitmusik spielen ab ca. 19.30 Uhr die „Favoloso” mit Italo- und Pop-Musik auf.

Karten im Vorverkauf gibt es für 5 Euro beim „Getränkemarkt Kümmerle” in Stetten oder im „Buchladen” in Schwaigern. Auch an der Abendkasse werden – vielleicht – noch welche für 8 Euro zu haben sein. Jede Eintrittskarte ist inklusive einem Glas Secco.