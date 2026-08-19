Alte Kinderspiele - Spielenachmittag

Blindekuh, Himmel und Hölle oder Sackhüpfen kannte früher jedes Kind. Wir wollen ausprobieren, welche Spiele von früher am meisten Spaß machen.
Ab 6 Jahren
Info
Stadtmuseum Sindelfingen Lange Straße 13, 71063 Sindelfingen
Kinder & Familie
Stadtmuseum Sindelfingen Lange Straße 13, 71063 Sindelfingen
Blindekuh, Himmel und Hölle oder Sackhüpfen kannte früher jedes Kind. Wir wollen ausprobieren, welche Spiele von früher am meisten Spaß machen.
Ab 6 Jahren
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