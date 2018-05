Alte Kulturpflanzen – neu entdeckt

Ob Linsen, Lein, Lupinen, Dinkel oder Kichererbsen: In den Schaubeeten auf dem ökologisch bewirtschafteten Teil der Versuchsstation in Kleinhohenheim kann man alte Kulturpflanzen entdecken und viel über ihre Renaissance erfahren. Dr. Sabine Zikeli, Koordinatorin für Ökolandbau, und apl. Prof. Dr. Sabine Gruber vom Fachgebiet Allgemeiner Pflanzenbau erzählen, was die Vor- und Nachteile dieser Kulturarten sind und wie ihre Zukunft aussehen könnte. Wissenschaft zum Anfassen - das bietet die Reihe Forschung vor Ort. An sieben Terminen im Jubiläumsjahr laden Forscher der Universität Hohenheim die Öffentlichkeit und alle Hochschulangehörigen zu sich ins Labor, aufs Feld oder auf die Forschungsstation.

Eintritt frei