Jubiläumsveranstaltung zum 100-jährigen Geburtstag des Lanz-Bulldogs

Erleben Sie Fahrzeuge und Maschinen aus früheren Zeiten im Einsatz! Eine große Zahl an historischen Landmaschinen, die im vergangenen Jahrhundert nach und nach in die bäuerlichen Betriebe einzogen, werden an diesem Tag vom Technikteam des Freilandmuseums wieder zum „Leben erweckt“. Der Acker wird gepflügt, sowohl mit dem Pferd als auch mit einem historischen Lanz-Bulldog, und auch geeggt. Eine alte Dreschmaschine leistet wie vor vielen Jahren wieder ihren Dienst.

Übrigens: Im Jahr 2021 feiert der Lanz-Bulldog seinen 100. Geburtstag!