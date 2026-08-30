Alte Sorten

Die ziemlich zornige 17-jährige Sally ist aus einer Klinik für Essgestörte getürmt. Um nicht von der Polizei aufgegriffen und zu ihren Eltern gebracht zu werden, zieht sie ziellos durch die Weinberge. Liss, eine Bäuerin, spricht sie an. Ihr Hänger ist ein geklemmt …

Aus dieser zufälligen Begegnung entwickelt sich zwischen den beiden ungleichen Frauen im Laufe der Zeit eine fragile Freundschaft. Zwei einsame Außenseiterinnen, die sich langsam auf einander einlassen. Stück für Stück enthüllt der Autor Ewald Arenz die Lebensschicksale der beiden Protagonistinnen.

»Landlust und Auftaktspiel einer wunderbaren Frauenfreundschaft: In Dieter Nelles Inszenierung … finden im Stuttgarter Forum Theater zwei an den Rand gedrängte Außenseiterinnen gemeinsam ins Leben zurück. … Nelles Regie baut … konsequent die Spannung auf bis zum Showdown, wo sich Erzählung zu Aktion und Aktion zu Action beschleunigt.«

Kontext, Martin Mezger, 15.4.2026