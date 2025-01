Die Familiengeschichte des weltberühmten „Piano Man“ ist spannend und bewegend wie ein Roman, denn in ihr spiegelt sich die dramatische Geschichte des 20. Jahrhunderts.

Es geht um Leben und Tod, Krieg und Frieden, Erfolg und Niederlagen, Rock and Roll.

Der Nürnberger Journalist und Autor Steffen Radlmaier hat diese dramatische Geschichte ausgegraben und in seinen erfolgreichen Büchern „Joel-Story“ und „Billy & The Joels“ dokumentiert, bei dem Gesprächskonzert präsentiert er sie mit Live-Musik: Die bekannten Sänger Stefan Angele und John Marshall interpretieren die schönsten Songs von Billy Joel, begleitet von dem Keyboard-Spezialisten Werner Kandzora und anderen bekannten Musikern aus der Nürnberger Szene. Zu erleben ist eine Hommage der besonderen Art. Billy Joels Familie stammt aus Franken.

Sein Großvater, ein jüdischer Nürnberger Unternehmer, musste aus Nazi-Deutschland fliehen und landete nach einer abenteuerlichen Flucht in New York. Dort wurde 1949 sein Enkel geboren, der als Billy Joel weltberühmt wurde. Die Liste seiner zeitlosen Hits ist lang und reicht von „Piano Man“ über „Just the Way you Are“ und „New York State of Mind“ bis hin zu „River of Dreams“ und „My Life“. Eine ganze Reihe dieser Evergreens ist bei dem Gesprächskonzert zu hören. Steffen Radlmaier präsentiert die Billy-Joel-Story mit Stefan Angele (voc), John Marshall (voc) , Werner Kandzora (key), Marin Alic (b), Roli Müller (git) , Markus Rießbeck (sax) , Markus Grill (dr)