Nach längerer Pause bietet das Ellwanger Alamannenmuseum am Samstag, 16. Juli wieder eine Einführung in das Kammweben unter der Leitung von Doro Braun-Zeuner an.

Der Kurs in dieser alten Webtechnik ist für Erwachsene und auch für größere Kinder geeignet.

Mitzubringen ist ein Gürtel. Der Kurs geht von 13-17 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Anmeldeschluss ist am 10. Juli. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 07961/969747 oder im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de.