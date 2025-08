Alte Zimmerei Open Air: Dominik Eulberg

Wir schließen die Festivalsaison gebührend mit dem Alte Zimmerei Open Air ab!

Zum großen Saisonabschluss holen wir Dominik Eulberg auf die Bühne! Dominik Eulberg (Traum, Cocoon, Kompakt)

Ökologe, Produzent, Klangpoet – seit über 25 Jahren begeistert Eulberg weltweit mit seinen einzigartigen DJ-Sets, in denen er Natur und Clubkultur auf eindrucksvolle Weise vereint.

Sein Sound ist organisch, treibend und zutiefst emotional – Releases auf Labels wie Kompakt, Traum Schallplatten oder Cocoon machen ihn zur festen Größe in der elektronischen Musikszene.

Von Fusion Festival bis Berghain – jetzt bringt er seine Klanglandschaften zu uns nach Schwäbisch Hall.

Insgesamt über 20 Artists auf 3 Stages und über 15 Stunden Musik!

…:::ARTISTS:::…

DOMINIK EULBERG

(!K7 / Herzblut / Cocoon)

EURODANCE2000

weitere Artists TBA

See you on the Dancefloor!