Alter weisser Mann

Heinz will seinem Chef beweisen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört und inszeniert ein Abendessen mit einem Minenfeld aus Fettnäpfchen. Eine Komödie über politische Korrektheit mit Jan Josef Liefers und Nadja Uhl.

Die Zeiten sind sensibel. Das muss Familienvater Heinz Hellmich schmerzhaft feststellen, als ihm nach einigen ungeschickten Fehltritten in der Firma der Jobverlust droht. Um zu beweisen, dass er kein „alter weißer Mann“ ist, lädt er seinen Chef und weitere Gäste (oder heißt es Gäst*innen?!) zu einem Dinner zu sich nach Hause ein. Mitsamt seiner Familie will er sich von seiner besten und politisch korrektesten Seite präsentieren! Doch schon in der Anbahnung des Abends tappt Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste und stellt dabei fest, dass seine Frau Carla, seine Kinder und auch Opa Georg nicht gerade pure Harmonie ausstrahlen. Als nach vielen Turbulenzen endlich alle an einem Tisch sitzen, beginnt die Fassade der Familie schnell zu bröckeln…

Jan Josef Liefers gibt den ziemlich überforderten Helden Heinz, der verzweifelt Job und Familienleben retten möchte. Elyas M’Barek macht ihm als cooler Kotzbrocken-Consultant das Leben schwer. Dieses Duo alleine macht die Komödie bereits zum Knüller – zudem wird ein brillantes Pointen-Feuerwerk geboten, bei dem auch KI gehörig durch den Kakao gezogen wird.