Das Seminar stellt alternative Packmittel für den Einsatz in nachhaltigeren Verpackungskonzepten für Lebensmittel vor. Auf den Grundlagen gängiger Lebensmittelverpackungen aufbauend, zeigt das Seminar die Anforderungen an nachhaltigen Lebensmittelverpackungen, wie z.B. an Biopolymer-basierte Lebensmittelverpackungen und erteilt einen Vergleich zur Anwendbarkeit alternativer Rohstoffe anhand technofunktioneller Eigenschaften. Neben der Darstellung der wesentlichen Packstoffe und Packmittel, die für Lebensmittelverpackung verwendet werden, liegt der Schwerpunkt auf den Vor- und Nachteilen diverser nachhaltiger Packstoffe und daraus hergestellter Packmittel im Vergleich zu "Standardpackmitteln".

Das Seminar gibt konkrete Anwendungsbeispiele u.a. von BIO-PET, PLA, BIO-PE und Zellulose anhand von Fallstudien aus der anwendungsorientierten Forschung. Wir diskutieren über das neue Verpackungsgesetz und aktuelle Trends aus verschiedenen Forschungsprojekten, besonders über die recyclingfähigen Verbundfolien und die im Meerwasser abbaubaren Lebensmittelverpackungen. Unser Ziel ist es, Sie in die Lag zu versetzen, neue marktverfügbare Packmittel und deren Eigenschaftsprofile bewerten zu können und für nachhaltigere Lebensmittelverpackungskonzepte nutzbar zu machen.

Unser Dozent, Herr Prof. Dr. Markus Schmid studierte Lebensmitteltechnologie und Food Processing an der Hochschule Fulda und promovierte am Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik der Technischen Universität München. Er arbeitete als Projektmanager am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik & Verpackung in Freising. Seit März 2018 ist er Professor an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen mit den Forschungsgebieten: Prozesstechnik und-design in der Life Sciences Industrie und den Schwerpunkten nachhaltige Verpackungsmaterialien und Haltbarmachungs- & Verpackungsprozesse. Zudem ist unser Dozent Fleischermeister und Betriebswirt des Handwerks.

Zielgruppe sind Praktiker und Spezialisten aus den Bereichen Produktion, Produktentwicklung, Verpackungstechnik, Qualitätssicherung, Marketing & Vertrieb