Altersvorsorge für Frauen - finanziell selbstbestimmt in den Ruhestand Webinar für Frauen

VHS Geislingen Schillerstraße 2, 73312 Geislingen an der Steige

Wie gut sind Sie für das Alter aufgestellt? Dieses Seminar hilft Ihnen, Ihre Vorsorge klarer einzuordnen und strukturiert zu planen.

Ziel: Die eigene Altersvorsorge selbstbestimmt strukturieren, Versorgungslücken erkennen und aktiv in die eigene finanzielle Zukunft investieren.

Inhalt:

    • Überblick über gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge

    • Versorgungslücke einschätzen

    • Kapitalmarkt als langfristiger Baustein

    • ETFs als möglicher Bestandteil einer langfristigen Altersvorsorgestrategie

    • Strukturierte Vorsorgeplanung

    • Realistische Renditeannahmen und langfristige Planung

Methoden: Vortrag, Fragen, Austausch  

Für wen: Für alle Interessierten Frauen, die ihre Altersvorsorge eigenverantwortlich planen möchten – unabhängig vom Lebensalter.

Über die Dozentin: Ines Bier ist Bankfachwirtin und geprüfte Betriebswirtin (IHK). Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzberatung und im Vermögensaufbau.

Hinweis: Online-Live-Seminar über Zoom mit Raum für Austausch und Fragen. Digitale Teilnehmerunterlagen werden bereitgestellt.

Info

VHS Geislingen Schillerstraße 2, 73312 Geislingen an der Steige
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Altersvorsorge für Frauen - finanziell selbstbestimmt in den Ruhestand Webinar für Frauen - 2026-07-04 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Altersvorsorge für Frauen - finanziell selbstbestimmt in den Ruhestand Webinar für Frauen - 2026-07-04 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Altersvorsorge für Frauen - finanziell selbstbestimmt in den Ruhestand Webinar für Frauen - 2026-07-04 10:00:00 Outlook iCalendar - Altersvorsorge für Frauen - finanziell selbstbestimmt in den Ruhestand Webinar für Frauen - 2026-07-04 10:00:00 ical

Tags