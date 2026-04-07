Altersvorsorge für Frauen - finanziell selbstbestimmt in den Ruhestand Webinar für Frauen

Wie gut sind Sie für das Alter aufgestellt? Dieses Seminar hilft Ihnen, Ihre Vorsorge klarer einzuordnen und strukturiert zu planen.

Ziel: Die eigene Altersvorsorge selbstbestimmt strukturieren, Versorgungslücken erkennen und aktiv in die eigene finanzielle Zukunft investieren.

Inhalt:

• Überblick über gesetzliche, betriebliche und private Vorsorge

• Versorgungslücke einschätzen

• Kapitalmarkt als langfristiger Baustein

• ETFs als möglicher Bestandteil einer langfristigen Altersvorsorgestrategie

• Strukturierte Vorsorgeplanung

• Realistische Renditeannahmen und langfristige Planung

Methoden: Vortrag, Fragen, Austausch

Für wen: Für alle Interessierten Frauen, die ihre Altersvorsorge eigenverantwortlich planen möchten – unabhängig vom Lebensalter.

Über die Dozentin: Ines Bier ist Bankfachwirtin und geprüfte Betriebswirtin (IHK). Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzberatung und im Vermögensaufbau.

Hinweis: Online-Live-Seminar über Zoom mit Raum für Austausch und Fragen. Digitale Teilnehmerunterlagen werden bereitgestellt.