altes Gemüse" oder ein Beitrag zur Erhaltung der Sortenvielfalt?

Alte Sorten sind kulinarische Schätze, erhalten die biologische Vielfalt, aber immer weniger sind davon vorhanden.

Wie erfährt man, wo alte oder seltene Gemüsesorten angebaut werden, wo deren Saatgut erhältlich ist? Das an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen gestartete Projekt "Genbänkle", das sich jetzt als Verein organisiert hat, will helfen. Ziel ist, Initiativen und Organisationen zum Thema "alte und seltene Gemüsesorten" in Baden-Württemberg aufzulisten, zu vernetzen und sichtbar zu machen.