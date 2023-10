Heizen ist ein aktuelles Thema und vor dem Winter stehen viele Fragen an. Welche Heizung ist für mein Haus die Richtige, welche Systeme kann ich am Markt erhalten? In dem Vortrag geht es auch um die Verbesserung der Wärmedämmung und gesetzliche Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Ebenso wird über Wärmepumpen aufgeklärt.

Kooperation mit dem BUND, Netzwerk Klimaschutz