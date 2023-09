Altes Heilwissen neu entdecken

Unser Menschenbild wie auch unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit sind eng verwoben: mit dem Ort und der Region, wo wir herkommen, mit ihren landschaftlichen und klimatischen Gegebenheiten.

mit unserer Geschichte - die ganz persönliche und die unserer Gesellschaft.

mit unserer Kultur, die über Jahrtausende entstanden ist.

Die TEM (Traditionelle Europäische Medizin), eine Heilkunst, die hier in Europa seit über 2500 Jahren gewachsen ist, hat unsere Geschichte und unsere Kultur beeinflusst und gestaltet. Von Hippokrates über Hildegard von Bingen bis zu Pfarrer Kneipp haben Heilkundige bis in die heutige Zeit ihren Beitrag zur TEM geleistet. Was davon können wir für uns nutzen? Welche Antworten kann die TEM auf unsere aktuellen Fragen zur Gesundheitspflege und Lebensführung geben?

In einem Impulsvortrag (online) werden die theoretischen Grundlagen der TEM vorgestellt. Im Workshop (offline - vor Ort) soll auf dieser Basis die TEM greifbar und erlebbar werden mit Körperübungen und Rezepten: TEM praktisch und alltagstauglich.

Zweiteiliger Kurs:

Impulsvortrag online (Teil 1):

Do 12.10.2023, 19:30 Uhr - 21 Uhr

Online per ZOOM (die Einwahldaten werden einige Tage vor der Veranstaltung zugeschickt)

Workshop (Teil 2)

Sa 14.10.2023, 9 - 17 Uhr

Heinrich-Fries-Haus, Bahnhofstr. 13, Heilbronn

Thomas Spies, Heilpraktiker und Theologe

Kurs-Nr.: 23215