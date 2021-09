× Erweitern Agentur Leon Windscheid

Nach einer nahezu restlos ausverkauften Tour 2019 kam die Pandemie und damit eine Zwangspause. Doch in diesem Herbst geht es endlich weiter. Unter dem Motto „Altes Hirn, neue Welt – Psychologie live erleben“ kommt Dr. Leon Windscheid am Freitag, 05.November 2021, um 20 Uhr auch nach Heilbronn in den Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie.

Der Shootingstar der Wissenschafts-Unterhaltung setzt seine Tour fort und bereist die Republik in der Mission, den Menschen ihr eigenes Hirn ein wenig näher zu bringen.

Quallen leben seit Millionen von Jahren glücklich ohne Hirn. Menschen haben es da viel schwerer. Ob wir wollen oder nicht, wir werden mit Hirn geboren. Eine unglaubliche Herausforderung. Denn seitdem wir vor 300.000 Jahren als Homo sapiens auf der Bildfläche erschienen, wurde in unseren Köpfen nicht mehr renoviert. Doch für die Welt, in der wir heute leben, wurde unser Hirn nicht gemacht. Wir können googlen statt zu denken. Alles wird immer schneller, digitaler und effizienter. Kein Wunder, dass sich viele Menschen überfordert fühlen. Burn-out, Depression und Stress sind Volkskrankheiten. Dagegen helfen sollen Meditation per App, Glücks-Coaching oder Gehirnjogging. Aber braucht unser Hirn solche Innovationen?

Dr. Leon Windscheid, geboren 1988, ist Psychologe, Unternehmer und Autor. Seine Studien zu Frauen in Führungspositionen publizierte er gemeinsam mit Spitzenforschenden aus der ganzen Welt. Große mediale Aufmerksamkeit erreichte Windscheid, als er 2015 als elfter Kandidat bei „Wer wird Millionär“ den Hauptgewinn von einer Million Euro gewann.

Die Passion für seine Wissenschaft, die Psychologie, teilt der Bestseller-Autor in TEDx-Talks, Science Slams und vor allem in seinen Podcasts, die rund eine Million mal abonniert wurden.

Karten gibt es in Heilbronn bei der Tourist Information und Reisebüro Böhm, in Neckarsulm bei der Buchhandlung Chardon, bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.provinztour.de.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich bei Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.