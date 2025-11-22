Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet der "Althäuser Winterzauber" im Ortsteil Althausen statt.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 22. November 2025 rund um die Turn- und Festhalle in Althausen statt.

Der Althäuser Winterzauber eröffnet traditionell den Beginn der Weihnachtsmärkte der Stadt Bad Mergentheim und seiner Ortsteile. Rund um die Turn- und Festhalle bieten die örtlichen Vereine in liebevoll geschmückten Hütten ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken an. In der Turnhalle können sich die Besucher an fast 20 Ständen mit weihnachtlichen Geschenken, Dekoartikel und vielem mehr eindecken. Für die Kinder kommt der Nikolaus.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wird die Tourist-Information Bad Mergentheim am 22. November 2025 von 17:00 bis 20:00 Uhr in Althausen einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.