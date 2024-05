Das Ensemble alto e basso musiziert in der Reihe Magnificat Werke unterschiedlicher Epochen. Leitung: Michael Boettcher.

Das Vokalensemble alto e basso wurde Anfang 2012 gegründet. Unter der musikalischen Leitung von Michael Böttcher erarbeitet der Chor übers Jahr mindestens drei Konzertprogramme vorwiegend mit a-cappella-Literatur aus allen Epochen. Seit 2014 ist der Chor mehrfach zu Gast bei der “Stunde der Kirchenmusik” in der Heilbronner Kilianskirche (zuletzt 2023 mit G.Rossinis “Petite Messe solennelle”), umrahmte zahlreiche Gottesdienste im weiteren Umkreis von Heilbronn und nahm als Gastchor bei den Kirchenmusiktagen Bad Wimpfen teil.

Gerne widmet sich das Ensemble in projektbezogener Zusammenarbeit besonderen musikalischen Aufgaben wie dem Chorpart der Mozartoper „Cosi fan tutte“ (Theater Heilbronn, WKO Heilbronn, 2015), Werken des zeitgenössischen französischen Komponisten Philippe Hersant (Förderkreis für Neue Musik Heilbronn e.V, 2016), der Uraufführung des Auftragswerkes „facing“ des jungen Komponisten Johannes Schropp (2018) und konzertanten Auszügen aus Leonard Bernsteins Musical „Candide“ (Neujahrskonzert 2020 des WKO Heilbronn). Das Ensemble unternimmt regelmäßig Konzertreisen und entdeckt dabei für sich die Faszination besonderer Orte und verschiedener Klangräume (Ottmarsheim/Elsass, Insel Reichenau, Waldshut, Ansbach, Heilsbronn und mehr) .

Seit seiner Gründung hat sich das Vokalensemble ein beachtliches Repertoire erarbeitet, darunter Werke von J. C. Bach, J. S. Bach, M. Böttcher, J. Brahms, A. Copland, G. Holst, J. Desprez, G. Mahler, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Monteverdi, Knut Nystedt, G. P. da Palestrina, C. H. H. Parry, F. Poulenc, H. Purcel