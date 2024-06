LESUNGEN: „LIEBESBEWEISE“

Literatur

„Liebesbeweise“ lautet dieses Jahr das Motto der Lesungen an der Peterskirche. Angelehnt an 1. Korinther 16,14 „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ eröffnet das Motto eine Vielfalt unterschiedlichster Aspekte dieses Themas.

Ob Biografien, Erzählungen oder andere literarische Formate, in allen Texten steht das liebevolle Handeln im Vordergrund.

Die ausgewählten Bücher gewähren Einblicke in Gedanken von Hanns Dieter Hüsch, Dietrich Bonhoeffer, Maria Barbal und weiteren Autoren.

Einige Lesungen werden wieder musikalisch begleitet sein. So gibt es auch in diesem Sommer ein abwechslungsreiches Literaturprogramm an der Peterskirche zu dem Sie herzlich eingeladen sind.

Termine:

Erwachsene: 1.-4.8.23 und 8.-11.8.24 jeweils 17 Uhr

Kinder 1. u. 2. Klasse 31.7.24, 17 Uhr

Kinder 3. u. 4. Klasse 7.8.24, 17 Uhr

Bei schlechtem Wetter finden die Lesungen in der Peterskirche statt.