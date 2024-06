TENNIS-SPASS-TURNIER

Beim Tennis-Spaß-Turnier handelt es sich um ein Turnierformat für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren. Hier kann wirklich jeder mitspielen, ob Anfänger oder Profi. Es gibt für jeden Teilnehmer eine Urkunde und ein kleines Geschenk.

Der Turniermodus ist simpel: Alle Teilnehmer werden in einer Gruppe entsprechend ihrem Leistungsniveau/Alter positioniert. Nach jeder Spielrunde wird die Tabelle neu ermittelt. Und in jeder neuen Spielrunde spielt der Erste gegen den Zweiten, der Dritte gegen den Vierten etc. So ist gewährleistet, dass immer ungefähr gleich gute Spieler gegeneinander antreten und niemand „verheizt“ wird. Die kurzen Sätze beginnen bei 3:3 und enden spätestens bei 6:5. Dadurch verliert keiner 6:0, man gewöhnt sich an das Satzende bei 6 gewonnenen Spielen und die Matchdauer ist mit rund 30 Minuten kalkulierbar.

Also, wer mitspielen mag, trägt sich einfach in die Liste unter fragab.de/v6S7qYth ein. Im Anschluss werden wir noch gemeinsam mit den Eltern grillen.