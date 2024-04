Big Brave (CAN) – Support: Kee Avil (CAN)

BIG BRAVE, das elementare Ensemble aus Gitarrist/Sänger Robin Wattie, Gitarrist Mathieu Ball und Schlagzeugerin Tasy Hudson, verfügt über eine wahnsinnige Schwere, die sich aus verzerrten und texturierten Drones, strengem Bombast und Watties herzzerreißender Stimme zusammensetzt. Wie ihre jüngsten Kollegen von The Body stehen BIG BRAVE an vorderster Front, wenn es darum geht, die Landschaft der Heavy-Musik neu zu gestalten. Das Trio setzt Sparsamkeit und Dichte wie Waffen ein, gießt angespannte Atmosphären in träge Tempi und mutiert Rückkopplungen zu Eruptionen umhüllender Stürme. Das aktuelle Album “nature morte” schärft BIG BRAVEs Wildheit und expansiven Sound zu emotionalen Elegien für die Entrechteten, indem es abstrakte Texturen und pure Inbrunst zu Songs von unergründlicher Masse verrührt.

Der Titel “nature morte” ist die französische Bezeichnung für Stillleben, was wörtlich “tote Natur” bedeutet. BIG BRAVE hauchen den Songs von “nature morte” Unbehagen ein und erschaffen eine Schönheit im Verfall, mit Akkorden, die in kontemplativer Stille schweben. Die Erfahrungen von Wattie in der Strukturierung von Texten und Songformen, besonders auf “The Body” und “BIG BRAVE’s Leaving None But Small Birds”, haben ihre Arbeit an “nature morte” beeinflusst. Die entstandenen Geschichten sind wie Volksmärchen, gleichzeitig spezifisch und universell. Watties Stimme ist souverän und verletzlich, mit beeindruckender Bandbreite und Intimität. Selbst ihr Keuchen bahnt sich einen Weg durch die verzerrten Klänge von Ball und das Dröhnen von Hudsons Schlagzeug.

“nature morte” fängt BIG BRAVE in ihrer stärksten Form ein, und ihre schwermütige Wut ist auf ihrem Höhepunkt, ein Album, in dem jeder Moment so gewaltig und verzehrend ist, dass er seine eigene Anziehungskraft besitzt.