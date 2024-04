Bei der 12-Stunden-Remstalwanderung an Christi Himmelfahrt werden die Kommunen im mittleren Remstal umrundet - vorwiegend auf dem RemstalWeg sowie auf kleinen Nebenrouten. Die Wanderung bietet in ihrem Verlauf viel Abwechslung: mit herrlichen Aussichten, durch Wälder, Streuobstwiesen und Felder. So lässt sich Natur erleben! Auf einer Strecke von ca. 43 km und ca. 850 Höhenmetern geht es von Winterbach aus südlich der Rems durch Schorndorf bis nach Lorch-Waldhausen und nördlich der Rems über Urbach und Schorndorf wieder zurück nach Winterbach. Gestartet wird um 8 Uhr an der Lehenbachhalle in Winterbach. Die Gruppe muss während der Wanderung nicht zusammenbleiben, jeder kann in seinem individuellen Tempo wandern.