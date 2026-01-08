Altstadt-Flohmarkt 2026

Der größte Flohmarkt Nordschwabens mit komplett autofreier Innenstadt. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt! Keine Anmeldung erforderlich – Keine Platzreservierung möglich!
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Nördlingen 86720 Nördlingen
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Der größte Flohmarkt Nordschwabens mit komplett autofreier Innenstadt. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt! Keine Anmeldung erforderlich – Keine Platzreservierung möglich!
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