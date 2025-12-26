Altstadtführung - Im Schein der Taschenlampe

Tourist-Information Bad Mergentheim Marktplatz 1, 97980 Bad Mergentheim

Im Rahmen der Bad Mergentheimer Lichterwelten (07. November 2025 bis 28. März 2026) begeben Sie sich auf eine besondere Entdeckungstour durch die historische Altstadt von Bad Mergentheim.

Gästeführerin Anja Sambeth weist Ihnen mit ihrer Taschenlampe den Weg durch verwinkelte, romantische Gassen und lässt die schönsten Plätze der Stadt in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Im Lichtkegel der Lampe offenbaren sich dabei selbst kleinste Details, die am Tage oft verborgen bleiben.

Start und Treffpunkt ist vor dem Alten Rathaus, auf der Seite zum Marktplatz.

