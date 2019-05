Feuchtwanger Altstadtfest

× Erweitern Altstadtfest Feuschtwangen

Anfang Juni verwandelt sich der Feuchtwanger Marktplatz wieder in den Festsaal Frankens. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Musik, Tanz und gutem Essen.

Am Samstag startet das Bühnenprogramm am Marktplatz um 16.15 Uhr. Ab 20.30 Uhr spielt die Cover-Band »New Voice«. Auf der Bühne in der Hindenburgstraße sind ab 20 Uhr die »Shiny Diamonds« zu hören. Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Feuchtwanger Spielmannszug. Danach findet ein Jazz-Frühschoppen mit der »Abbey Road Big Band« statt. Den Nachmittag und Abend gestalten verschiedene Gruppen und Blaskapellen. Verkaufsstände in der Innenstadt sowie viele Geschäfte laden am verkaufsoffenen Sonntag zum ausgiebigen Bummeln und Schlemmen ein. Für Kinder findet am Samstag wieder ein Kinderflohmarkt statt, der von den Schauspielerinnen und Schauspielern des diesjährigen Kinderstücks der Kreuzgangspiele »Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer« besucht wird.