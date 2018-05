Altstadtfest Freitag - Programm

Programm am 1. Juni 2018 auf dem Ansbacher Altstadtfest - Halfstepdown und Irxn

ab 16 Uhr:am Nachmittag gibt es handfesten Coverrock von HALFSTEPDOWN

Bandinfo:Die 5 Jungs von HalfStepDown lernten sich über ihr Studium an der Hochschule Ansbach kennen. Sie gehen also den ganz klassischen Bandweg und man kann durchaus sagen, dass sie Musik mit Herz und aus Leidenschaft machen. Mit ihren Auftritten auf den FH-Sommerfesten, Abschlussbällen oder in den Ansbacher Kammerspielen haben sie sich in Ansbach und Umgebung schon einen Namen erspielt. Seien Sie also gespannt: es wird laut, überraschend und vor allem gut

ab 20 Uhr:

Am Abend heizt uns IRXNein.Bandinfo:Der mittelhochdeutsche Name IRXN, der sich in Teilen Bayerns bis heute erhalten hat, steht für Kraft – und diese Kraft bekommt man mehr als deutlich bei IRXN zu spüren, gerade in ihren fulminanten Liveshows. Tief graben sie in den Tiefen der Zeit und der Regionen. So treffen keltische, mittelalterliche, osteuropäische, altbayrische und eigene starke Melodien auf Texte mit Tiefgang, Ironie, Humor und Lebensfreude, Geschichten aus alter und neuer Zeit, die Sänger Berni meist in packenden Worten seiner bayerischen Muttersprache verfasst. So wie die Lyrik zusammen mit den vielseitigen Arrangements der Band ankommt, spielt es dabei gar keine Rolle, ob man alles Wort für Wort versteht, oder nicht. Was bleibt, ist der ungeheure Eindruck und die Poesie, die Spielraum für eigene Interpretation offen lässt. Verzichten wir auf eine Stilschublade und beschreiben die energetische Bandbreite von IRXN einfach als Celtic-Bavarian Folkrock. Und im Detail steckt noch viel mehr: Überraschendes von Folkrock über Mittelalter zu Punk bis Klassik.