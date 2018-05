Altstadtfest Samstag - Programm

Programm am 2. Juni 2018 auf dem Ansbacher Altstadtfest - Sent to Finland und Chicolores

ab 16 Uhr: SENT TO FINLAND.

Mehrstimmigkeit, ausgefallene Gitarrenriffs, rhythmischer Groove und eine markante Frontstimme. Das bekommt man, wenn man die vierköpfige Band aus dem Norden erlebt. Die musikalische Richtung ist ein Mix aus Pop-Rock und Folkmusik. Die vierstimmigen Gesangspassagen und die harmonisch ausgefeilten Gitarrenparts sind das Markenzeichen von Sent to Finland. Fesselnd werden die englischsprachigen Songs von Frontsänger Norman Gerken und seinen Mitmusikern vorgetragen. Trotz seiner rauen Stimme kreiert Norman Gerken zu jeder Zeit einen warmen Moment, der das Publikum innehalten und genießen lässt.

ab 20 Uhr: CHICOLORES

Keine Hüfte kann dem Zauber dieser Band widerstehen. Ihre positive Energie, eine Performance voller Leidenschaft sowie ihre absolute Spielfreude machen die CHICOLORES zu einem elektrisierenden Tanzflächenmagneten. Denn auf ihrer Taktiktafel steht eine extrem tanzbare Melange: 90s Dancefloor von Dr. Alban, Snap!, La Bouche und 2 Unlimited. House von Daft Punk, Faithless, Phats & Small und Moloko. Reggae von Seeed, The Police, Sean Paul und Bob Marley. Hip Hop von den Fantastischen Vier, Black Eyed Peas, Jan Delay und Deichkind. Discohymnen von Jamiroquai, Fatboy Slim, Justin Timberlake bis hin zu Gloria Estefan. Wer also den Dancefloor mal wieder so richtig unsicher machen möchte, sollte sich die flotte Sohle der CHICOLORES nicht entgehen lassen, ordentlich aufwärmen und das richtige Schuhwerk wählen. Move it!