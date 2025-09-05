Kirchweih Leutershausen

Vom 5. bis 8. September feiert Leutershausen seine Kirchweih.

Unterstützt wird dieses Wochenende wieder vom TVL, dem FC Wiedersbach-Neunkirchen, der FFW Leutershausen und natürlich von den Kerwabuam- und madli Leutershausen!

Freitag

17.00 Uhr Festplatzbetrieb

18.30 Uhr der Kirchweihumzug zum Festplatz, wo der Kirchweihbaum aufgestellt wird und

um 19.30 Uhr der Bieranstich stattfindet. Es spielen die "Bayernkracher"

Samstag

14.00 Uhr Festplatzbetrieb

17.00 Uhr Spezialitäten vom Grill im Festzelt

19.00 Uhr Mallorca-Party mit "DJ Balleton"

Sonntag

9.30 Uhr Kirchweihgottesdienst im Festzelt

11.00 Uhr Mittagstisch im Festzelt, ab 12.00 Uhr spielt die "Blaskapelle Dürrwangen"

13.00 Uhr Festplatzbetrieb, verkaufsoffener Sonntag; das Museum am Unteren Tor hat geöffnet

14.00 Uhr die Kita Regenboden lädt im Festzelt zum Kirchweih-Café ein; Zauberer Helmuto sorgt für Kinderunterhaltung und die Geschäfte Leutershausens zum Bummeln.

17.00 Uhr zum Dämmerschoppen gibt's die Maß für € 7 und ab 19.00 Uhr spielt die "Bayermafia"

Montag

Wirtshaus-Kerwa-Montag mit "Franken Vollgas" - musikalischer Wirtshausspaziergang durchs Städtle

Ab 10.30 Uhr spielt "Franken Vollgas" in der Sonne, weiter geht's gegen 13.00 Uhr im Café Zeitreise,

ab 14.00 Uhr sorgt das Trio am Kirchweihplatz für Stimmung und ab 16.00 Uhr in der Neuen Post.

Und wie immer am Kirchweih-Montag findet um 14.00 Uhr die Kletterbaum-Aktion statt und Festplatzbetrieb.

Das TVL-Team lädt zeitgleich in den Biergarten am Festplatz ein!