Six Pack - A Cappella-Comedy Show: „ZUKUNFTSMUSIK – Das Beste von gestern“.

Seit 1990 marodieren Six Pack, die Bayreuther Pioniere der komischen Vokalkunst, raubend und brandschatzend durch die Musikgeschichte nicht nur des Abendlandes – und entlocken dem Publikum nie geahnte Begeisterungs- und Entsetzensschreie.

Nun folgt die brandneue A Cappella-Comedy Show: „ZUKUNFTSMUSIK – Das Beste von gestern“. Die Jungs spielen hier gleich sechs Programme auf einmal. Eine Revue, die niemals hätte passieren dürfen, mit Highlights aus über 35 Jahren A-Cappella-Piraterie und nagelneuem Material.

Da zähmt Bizets „Habanera“ die Schlagerwelt der Münchner Freiheit, da verspeist Spliff leckerste „Carbonara“ und Paolo Contes „Via con me“ wird vom „Blue Moon“ beleuchtet, während Brotherhood of Man wild umher küssen. Auch in dieser Show beweist Six Pack selbstironisch, wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen, putzigen „Turnvater Jahn“-Choreographien und einer zweistufigen Showtreppe in Einklang bringt.

„A-Cappella-Comedy vom Feinsten“ Neue Westfälische

„Ein Knaller“ Rheinpfalz, Mannheim

„Phantastisch, cool, super, wahnsinnig!“ Saarbrücker Zeitung

“A-cappella-Gruppe trumpft auf! Tolle Stimmen, knackige Arrangements und exzellente Harmonien: Six Pack kann ohne Weiteres für sich in Anspruch nehmen zu den Top-Vokalensembles des Landes zu gehören. Nicht zuletzt dank des wahrscheinlich besten Countertenors der A-cappella-Welt.“ Rhein-Zeitung